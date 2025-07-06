الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

ننشر تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس القليوبية

اعتماد تنسيق الدبلومات
اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية،فيتو

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس القليوبية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث جري إعداد التنسيق بإشراف مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، ومن المقرر فتح باب تلفي طلبات الالتحاق بكافة المدارس، عقب الحصول علي استمارة النجاح من المدارس.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس القليوبية


قال مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية: إن موعد تقديم الطلبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالمدارس للتعليم الفني بمحافظة القليوبية، للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الإعدادية العامة والمهنية دور أول 2025 من مدارس القليوبية فقط.

وأكد أن  تنسيق مدارس الدبلومات الفنية 2025 والتعليم الفني بمختلف النوعيات جاء كالتالي:
 

اعتماد تنسيق  الدبلومات الفنية،فيتو
اعتماد تنسيق  الدبلومات الفنية،فيتو

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