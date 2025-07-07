الجبهة الشعبية الفلسطينية تحذر من مخطط تحويل قطاع غزة إلى مشروع استثماري

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، من "مخطط خطير ومشبوه" يستهدف قطاع غزة، يهدف -بحسب بيانها- إلى تحويل القطاع إلى مشروع استثماري اقتصادي، على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

التصدي لمخطط تحويل غزة لمشروع استثماري اقتصادي

وأكدت الجبهة أن هذا المخطط يأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية وتكريس فصل غزة عن الضفة الغربية، مطالبة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بضرورة التصدي الموحد لهذا المخطط، ورفض أي مشاريع تعيد إعمار غزة بشروط سياسية تمس بثوابت الشعب الفلسطيني.

حق العودة وتقرير المصير

وشددت الجبهة على أن أي عملية إعمار أو تنمية اقتصادية يجب أن تكون في إطار الحقوق الوطنية الكاملة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، محذّرة من محاولات "تدويل" القطاع وتحويله إلى ساحة تجاذبات سياسية واقتصادية بعيدة عن جوهر القضية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلا: “نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة”.

ترامب يؤكد اقتراب التوصل لاتفاق بشأن غزة

وأضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أن هناك حظوظا كبيرة بأن نعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن.

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