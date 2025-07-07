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حوادث

تشكيل عصابي متهم بالتنقيب عن الآثار في عين شمس: "صوت الحفر سبب القبض علينا"

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بعين شمس 4 أيام، على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، قائلين بأنهم شاهدوا هبوطا أرضيا أسفل العقار ورطوبة، واستعانوا بأحد الأشخاص "قريبهم"، الذي أكد أن هذه علامات وجود مقبرة أثرية أسفل المنزل.
وأضافوا أنه أشار عليهم بالحفر أسفل المنزل والنزول إلى عمق 3 أمتار حتى يجدوا المقبرة المزعومة، وبالفعل نفذوا كلامه واشتروا الأدوات، وهي عبارة عن سلم وفؤوس ومصابيح كهربائية وأسلاك كهربائية ورتبوا المكان وبدأوا في الحفر، إلا أن أصوات الحفر لفتت انتباه الأهالي الذين أبلغوا عنهم.

التنقيب عن الآثار بعين شمس 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المرج، عين شمس") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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