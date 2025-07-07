نائب محافظ الدقهلية بترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية (صور)

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع دراسة المشروعات الاستثمارية

وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ورؤساء مراكز مدن أجا وجمصة ومديري الإدارات المعنية أعضاء اللجنة.

تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الإستثمارية

وأكد أن توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الإستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وتذليل أي عقبات، واشار الى ماتم انجازه خلال الفترة السابقة من أعمال فرز القطع واستنزال القطع التي تم استغلالها وحصر باقي القطع المراد استثمارها، كما أشار الى قيام اللجنة المشكلة بمعاينة جميع القطع ( الأصول غير المستغلة) بمدينة جمصة على الطبيعة ووضع التصور المبدئي للاستغلال.

من جانبه أثنى نائب المحافظ على الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لسرعة الانتهاء من كافة إجراءات طرح الأصول الغير مستغلة للاستثمار كفرص استثمارية بالمحافظة واستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقعها ومزاياها النسبية، وذلك بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.

الانتهاء من طرح تلك الفرص بمدينة جمصة في اسرع وقت ممكن

وكلف نائب المحافظ كلا من: مدير عام الشئون الهندسية ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ورئيس مدينة جمصة بضرورة التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لسرعة الانتهاء من طرح تلك الفرص بمدينة جمصة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى قيام رئيس مركز ومدينة أجا بالاستعداد بكافة الإجراءات لقيام اللجنة بكامل تشكيلها لزيارة مدينة أجا وقراها يوم الإثنين القادم لمعاينة الفرص الاستثمارية بها على الطبيعة لتحديد ووضع تصور مبدئي لاستغلالها تمهيدا للعرض على اللجنة واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة للطرح.

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