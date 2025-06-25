أناب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لحضور احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1447، الذي أقيم مساء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من الأئمة والدعاة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية.

نائب محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر بالمنصورة

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، وفضائل هذه المناسبة الطيبة العطرة، وكيف ساهمت الهجرة في تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وغيرت مجرى التاريخ، حيث كانت بابًا للقيم الإسلامية التي علمت الإنسانية معنى الحضارة، كما ساهمت في تأصيل قيم الإخلاص والتفاني في العمل، والحث على حب الوطن والإنتماء إليه، كما كانت مناسبة لتحديد معادن الرجال التي تظهر في الشدائد والمحن ووقت الصعاب، لتكون سندًا ودعمًا.

من جانبه، قدم نائب محافظ الدقهلية، التهنئة لشعب الدقهلية الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، هذه الذكرى العطرة التي يحتفل فيها العالم الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة.

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