محافظ الدقهلية يستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد أوربي لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة نيكولاس زايميس الوزير المفوض ورئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية لبحث سبل التعاون.

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الاتحاد الأوربي

وضم الوفد السيد هشام سليم مسئول تجاري واقتصادي، وجورج كرين مستشار تجاري، وياسر شوقي مسئول تجاري، ولوكاس ليزنيوسكي مسئول تجاري، وضياء الشربيني مسئول سياسات، وجابرييل كوزنتينو ملحق تجاري، وأليكسيس بيلو مستشار تجاري، والسيد ميروسلاف اوندريج السكرتير الاقتصادي، والدكتورة سماح السعيد عضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية.

آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار بمحافظة الدقهلية

ورحب محافظ الدقهلية بوفد الاتحاد الأوروبي معربا عن تقديره لهذه الزيارة الهامة، ومعبرًا عن سعادته بزيارة وفد الاتحاد الأوروبي واهتمامهم وحرصهم على تعميق أواصر التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار بمحافظة الدقهلية.

كما أعرب محافظ الدقهلية عن تطلعه لتوسيع مجالات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يواكب خطط التنمية المستدامة بالمحافظة ويعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أن الدقهلية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجالات التنمية والاستثمار بدعم من القيادة السياسية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، أكد نيكولاس زايميس رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الاتحاد لتوسيع آفاق التعاون مع المحافظات المصرية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيدًا بمكانة الدقهلية كمركز استثماري ولوجستي واعد، ومؤكدًا حرص الاتحاد على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في الدقهلية، وأن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المحافظات الواعدة.

واستعرض اللواء"مرزوق" المقومات التاريخية والجغرافية والزراعية والاستثمارية والاقتصادية والسياحية والتعليمية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الدقهلية، فضلا عن امتلاك المحافظة للأعلام والرموز من المفكرين والمثقفين والأدباء ورجال الدين والفنانين وفي مختلف المجالات.

الدقهلية عدد سكانها 7,2 مليون نسمة

وأشار "مرزوق" إلى أن الدقهلية تبلغ مساحتها 3,500 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 7,2 مليون نسمة، وتقع في القطاع الشمالي الشرقي لدلتا النيل، وتضم 21 مركز ومدينة وحي، وتبلغ المساحة المنزرعة بها651 ألف فدان وتتميز بزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز، القمح، القطن، بنجر السكر، البطاطس، الخضروات بكافة أنواعها.

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية تضم ثلاث مناطق صناعية واستثمارية، تشمل المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 834 فدان وتقع على الطريق الدولي الساحلي وتتوسط ثلاث موانئ بحرية وتجارية من أهم الموانئ التجارية في مصر وهم، ميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء الإسكندرية، والمنطقة الصناعية بالعصافرة على مساحة 30 فدان وتضم 96 مصنعًا وتتميز بقربها من بحيرة المنزلة وميناء بورسعيد، والمنطقة الإستثمارية بميت غمر على مساحة 17 فدان وتضم 107 وحدة صناعيه تنتج العديد من الصناعات المتنوعة المعدنية والكيماوية والنسيج والأخشاب وغيرها.

الدقهلية تحظى بالعديد من الفرص الإستثمارية بمدينة جمصة

وأشار اللواء "مرزوق" أن الدقهلية تحظى بالعديد من الفرص الإستثمارية بمدينة جمصة على ساحل شاطئ البحر الأبيض المتوسط عبارة عن قطع أراضي فضاء مطروحة للاستثمار في كافة الأنشطة، السياحية، والفندقية، والخدمية، والتجارية، بالإضافة إلى الإسكان الاستثماري، والمشروعات الرياضية، والفنادق والمولات التجارية، ومحطات تموين السيارات، والأسواق، والمدارس والمستشفيات.

وأضاف اللواء "مرزوق" أن الدقهلية أيضا بها بالعديد من المراكز الطبية المتخصصة كما تضم العديد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والتي بلغ عددها 11 جامعة ومعهد أشهرهم جامعة المنصورة، وتقع على مساحة 600 فدان وتضم 18 كلية و30 مركز ووحدة بحثية و12 مركز طبي متخصص، وأضاف أن هناك العديد من المعالم السياحية والأثرية منها مدينة جمصه السياحية على البحر الأبيض المتوسط ويبلغ طول شاطئها أكثر من 25 كيلو، وكذلك الاثار الفرعونية، حيث تضم الدقهلية مدينتين من أهم المدن في التاريخ الفرعوني وهما، تل المقدام بميت غمر وكانت عاصمة مصر في الأسره 23، وتل الربع بتمي الامديد وكانت عاصمة مصر في الأسرة 29، فضلا عن الأثار القبطية وأبرزها دير القديسة دميانة ببلقاس، ويعتبر من أقدم الأديرة في مصر حيث يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.

وأشار محافظ الدقهلية إلى التعاون القائم بين محافظة الدقهلية والاتحاد الأوروبي متمثلا في بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي في تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر لتحسين جودة المياه بمركزي بلقاس ونبروه، وكذلك مشروعات الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المصارف والترع، وأكد أن كل تلك المقومات تساهم في تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص استثمارية وزيادة حجم التعاون مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.

جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين

من جانبه استعرض الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، وسعي المحافظة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنطقة الصناعية من خلال توسيع نطاق المشروعات الحالية وإقامة مشروعات جديدة، وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لدعم المستثمرين، والتوسع في المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وكذا التأكيد على ضرورة استغلال الموارد المتاحة في مدينة جمصه بشكل يساهم في توفير المناخ المناسب لدعم الاقتصاد المحلي والنهوض بالصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية.

درع محافظة الدقهلية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي،

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، تقديرًا لدور الاتحاد في دعم التنمية، معربًا عن ترحيبه المستمر بمزيد من الشراكات المثمرة التي تخدم أبناء الدقهلية، كما أهدى رئيس البعثة هدية الاتحاد الأوروبي لمحافظ الدقهلية.

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