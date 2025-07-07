محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز جمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، عددا من المخابز بمدينة جمصة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمعايير التموينية المقررة، وأكد أن تلك الجولات تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بزيادة حصص الدقيق المنصرفة للمخابز خلال الصيف

ووجه محافظ الدقهلية، المحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بزيادة حصص الدقيق المنصرفة للمخابز خلال الصيف لمواجهة الزيادة في أعداد المواطنين من زوار المدينة والمصطافين وتوفير كميات الخبز اللازمة.

توفير رغيف خبز مدعوم جيدا بالكميات المناسبة

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إليهم حول الخدمة المقدمة، مشددًا على أهمية توفير رغيف خبز مدعوم جيدا بالكميات المناسبة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين، وأنها تولي ملف الخبز اهتمامًا خاصًا لارتباطه مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة

وشدد "مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لن يتم التهاون معه، وأكد أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة وتشمل كافة القطاعات الخدمية، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والشفافية في الأداء الحكومي.

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