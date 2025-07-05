السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

تفاصيل قرعة دوري القسم الثاني لمجموعتي الصعيد

تفاصيل قرعة دوري
تفاصيل قرعة دوري القسم الثاني بمجموعتي الصعيد

دوري القسم الثاني، أجرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني ب اليوم السبت قرعة المجموعة الأولي مجموعة الصعيد التي تضم مجموعتين فرعيتين.


مباريات الاسبوع الاول المجموعة الأولى

الاقصر مع النصر للتعدين 
سوهاج مع البداري 
الالومنيوم مع ساحة سوهاج 
شبان قنا مع مكادي 
المراغة مع طهطا 
قفط مع المدينة المنورة 
ادفو مع قوص

مباريات الاسبوع الاول المجموعة الثانية لمجموعة الصعيد 
 

الاعلاميين مع سيلا 
ملوي مع طامية 
بني مزار مع الفكرية 
تليفونات بني سويف مع الفيوم 
كسكادا مع النجوم 
المنيا مع جولدن جيت 
المقاصة مع تيم

 

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