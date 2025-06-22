رئاسة حي غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق (صور)

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها المكبرة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة، قاد الحملة نواب رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، وأحمد عرفة، والدكتورة رولا مدحت، وسهام صلاح، وفريق العمل بالنوبتجية المسائية المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد سليم، ومحمد عادل بإدارة الإشغالات.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وقد استهدفت الحملة منطقة شارع بورسعيد، والجلاء، المشايه السفليه، وشارع الجمهورية، و السكة القديمة، وشارع عبد السلام عارف.

وتمكنت الحملة من رفع تعديات المحال التجارية والأكشاك والكافيهات والباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية والتى تعوق حركة المارة والمواطنين، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط ومصادرة 101 من المضبوطات المتنوعة التى تم رصدها وتوثيقها.

فيما أكد "الأميــن" رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية لما تمثله من تشويه للشكل الحضاري للمحافظة.

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