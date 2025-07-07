رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بتولي المنصب

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية.

فضيلة المفتي يعرب عن تقديره لمجلس الدولة

وأعرب فضيلة الدكتور نظير عياد، عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته، والدور المهم الذي يضطلع به المجلس في تحقيق رسالة العدالة في ربوع مصر، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ظل ما يتمتع به قضاة المجلس من مهنية وخبرة نوعية.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن دار الإفتاء تمثل صرحا وطنيا، ومنارة لها مكانتها الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواجهة الفكرية لأفكار الغلو والتشدد.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الدكتور نظير عياد، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ودار الإفتاء المصرية بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

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