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حوادث

اعترافات صادمة لتشكيل عصابي متهم بتجارة الاستروكس في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار في مخدر الاستروكس بدائرة قسم شرطة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام

وقال المتهمون إنهم معتادون على ممارسة ذلك النشاط منذ عام وفي ذات المكان مستخدمين سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش لإرهاب أهالي المنطقة وتخويفهم حتى لا يبلغوا أجهزة الأمن عنهم.

وأضافوا أنهم لم يكونوا على علم بتصويريهم معترفين بأنهم الظاهرون في الفيديو.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية، تتابع تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة  قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة. 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية- مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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