أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بأبو عرصة بمركز بلقاس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 102 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

محافظ الدقهلية يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه أبو عرصة ببلقاس

وأكد محافظ الدقهلية أن التشغيل التجريبي للمحطة يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ على مدار الأسابيع الماضية نسب تنفيذ الأعمال، وشدد مرارًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك لضمان دخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.

تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.

محطة مياه ابو عرصه بطاقة إنتاجية 34 ألف متر

وأوضح محافظ الدقهلية أن توسعات محطة مياه ابو عرصه بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب/يوميا، لتصبح الطاقة الإنتاجية للمحطة 102 متر مكعب، وأن هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة لتخدم قرى مركز بلقاس والقرى المجاورة، في إطار التغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق.

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