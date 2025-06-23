تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم محطة مياه الشرب بكفر الحصة بمركز نبروه ، للوقوف على طبيعة سير الأعمال في المحطة، حرصا على توفير المياه للمواطنين في مركز نبروه، يرافقه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه كفر الحصة بمركز نبروه

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحافظة وشركة مياه الشرب لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في المحطة بشكل يومي وعرض تقرير تفصيلي عما تم تنفيذه من أعمال.

جدول زمني لتنفيذ الأعمال الجارية

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذ الأعمال الجارية في المحطة بمواعيد محددة، وسرعة الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت ودون تأخير، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمركز نبروه والقرى المستفيدة.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، للتنسيق على جدول زمني ومتابعة عمل الشركات المسند إليها الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، وأكد المحافظ كذلك على متابعته الانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب في قرية ابو عرصه بمركز بلقاس.

سرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل

وتفقد محافظ الدقهلية جميع أقسام المحطة للتعرف بنفسه على معدل التنفيذ وأسباب التأخير، ووعد بسرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل.

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