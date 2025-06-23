الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه كفر الحصة بمركز نبروه

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم محطة مياه الشرب بكفر الحصة بمركز نبروه ، للوقوف على طبيعة سير الأعمال في المحطة، حرصا على توفير المياه للمواطنين في مركز نبروه، يرافقه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه كفر الحصة بمركز نبروه

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحافظة وشركة مياه الشرب لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في المحطة بشكل يومي وعرض تقرير تفصيلي عما تم تنفيذه من أعمال.

جدول زمني لتنفيذ الأعمال الجارية

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذ الأعمال الجارية في المحطة بمواعيد محددة، وسرعة الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت ودون تأخير، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمركز نبروه والقرى المستفيدة.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، للتنسيق على جدول زمني ومتابعة عمل الشركات المسند إليها الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، وأكد المحافظ كذلك على متابعته الانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب في قرية ابو عرصه بمركز بلقاس.

سرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل

وتفقد محافظ الدقهلية جميع أقسام المحطة للتعرف بنفسه على معدل التنفيذ وأسباب التأخير، ووعد بسرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ الدقهلية ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

مواد متعلقة

خالد سليم يطرح أغنية سنجل جديدة قريبا

رئيس جامعة المنصورة: كلية العلوم تُسهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج العلمي والبحثي للجامعة

جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من مكتبة إينوك برات الأمريكية لبحث سبل التعاون

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

الأكثر قراءة

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

قرارات النيابة في حادث دهس أسرة حي النرجس بالتجمع الخامس

جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك

بيان عاجل من قطر بعد الهجوم علي قاعدة العديد: نحتفظ بحق الرد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال استهداف إيراني لقواعد أمريكية فى العراق والبحرين إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات