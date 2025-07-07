محافظ الدقهلية يضبط واقعة بيع خبز مدعم بسوبر ماركت في قرية زيان (صور)

كشف محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، واقعة عرض كميات من الخبز البلدي المدعم للبيع بسعر الخبز الحر، بالمخالفة للقانون، في أحد محلات السوبر ماركت بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس وذلك أثناء جولته التفقدية المفاجئة بالقرية اليوم الإثنين.

الخبز المدعوم حق للمواطن البسيط

وعلى الفور، وجه محافظ الدقهلية بالتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكدًا أن الخبز المدعوم حق للمواطن البسيط ويتم صرفه عن طريق بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

لجنة تموينية لمراجعة التزام المحال والمخابز وتشديد الرقابة

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتوجه فورا إلى قرية زيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل لجنة تموينية لمراجعة التزام المحال والمخابز، وتشديد الرقابة التموينية على تداول السلع المدعمة، وعلى رأسها الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات المتابعة الميدانية مستمرة

وأكد "مرزوق" أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة، وأن أجهزة المحافظة لن تتوانى في مواجهة أي مخالفات تمس حياة المواطن اليومية أو تهدر موارد الدولة، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي في الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات لضمان ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعمة دونما اية تجاوزات.

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