السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق توافق وطني في الصومال بشأن مختلف الملفات السياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تناول مع نظيره الصومالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى ضوء الإعلان السياسى المشترك الموقع بين البلدين فى يناير الماضى.

وأشاد الرئيس السيسى، بجهود رئيس الصومال فى تحقيق الاصطفاف الوطنى بالمجتمع الصومالى، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى فى الصومال بشأن مختلف الملفات السياسية.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية

ورحب الرئيس السيسي بالزيارة مؤكدا أنها تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.

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