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أخبار مصر

التموين: 10 آلاف حملة تفتيش في مايو.. واستجابة للشكاوى خلال نصف ساعة

حسام الجراحي، فيتو
حسام الجراحي، فيتو

أكد حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية الميدانية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، مشددًا على أن العمل الرقابي هو الركيزة الأساسية لضبط الأسعار وضمان جودة السلع المعروضة.

وأوضح الجراحي في تصريحات صحفية أن الحملات لا تقتصر على القاهرة، بل تشمل جميع المحافظات من خلال مديريات التموين، لافتًا إلى أن التحركات تتم بطريقتين: الأولى وفق جدول عشوائي لتفادي التسريبات، والثانية استجابةً لشكاوى المواطنين الواردة عبر «واتساب» والمكالمات الهاتفية والموقع الإلكتروني للوزارة.

 

وأشار إلى سرعة استجابة الأجهزة الرقابية، إذ يتم التعامل مع بعض الشكاوى خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط، كاشفًا عن تلقي الوزارة منذ مطلع مايو وحتى الآن نحو 2727 شكوى عبر جهاز حماية المستهلك، و38 شكوى من بوابة مجلس الوزراء، إلى جانب 500 شكوى مباشرة لمسؤولي التموين.

معايير دقيقة لتحديد المناطق ذات الأولوية في الحملات

وأضاف الجراحي أن الوزارة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد المناطق ذات الأولوية في الحملات بالتنسيق مع جهات عدة، أبرزها مباحث التموين، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد التزام منافذ الوزارة بالأسعار الرسمية المعلنة، بينما تظل أسعار السوق الحرة خاضعة لآليات العرض والطلب مع متابعة الوزارة لأي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.

كما شدد على أن الوزارة تتحرك فوريًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي حالات احتكار، مؤكدًا استمرار التوسع في التحول الرقمي عبر منظومة دقيقة لتتبع حركة السلع، وعلى رأسها مشروع «رادار الأسعار» الذي يمكّن المواطنين من مقارنة الأسعار بين المتاجر القريبة.

وفي ملف الدعم، أوضح الجراحي أن تحديث بيانات البطاقات التموينية يتم بشكل يومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير عادلة تراعي مستويات الدخل وأنماط الاستهلاك.

وكشف مساعد الوزير عن تنفيذ أكثر من 10 آلاف حملة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 40% في يونيو، في إطار التزام الوزارة بالتواجد الميداني الدائم والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

ودعا الجراحي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن «حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة هدف مشترك».

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