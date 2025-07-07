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حوادث

وعدت الضحايا بـ 30% أرباحا شهريًا، نص تحريات مستريحة الزاوية الحمراء

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام ربة منزل بالنصب على المواطنين بدعوى استثمارها في التجارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. 

وجاء في التحريات أنه خلال الأسبوع المنصرم تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة يتهمون سيدة بأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى قدرتها علي توظيفها وإعطائهم نسبة 30 % أرباحا شهريا.

وأضافت التحريات أنهم اعطوا للمتهمة إجمالي مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه وأعطتهم أرباحا بالفعل في أول شهرين ثم بدأت تتهرب منهم إلى أن أغلقت هاتفها وغيرت عنوانها.

وتعرف الضحايا على المتهمة واتهموها بسرقة أموالهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه.

وطالب المتهمون بأموالهم ورفضوا التصالح أو التنازل.

وكانت قوات مباحث الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تمكنت من ضبط ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. 

وكشفت التحريات أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بقدرتها على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة مثل استيراد الملابس من الخارج، وتجارة المواشي، وعدد من المشروعات التجارية الأخرى. 

وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات رسمية ضد المتهمة، بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتم ضبطتها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بهدف الوصول إلى الثراء الفاحش  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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نيابة شمال القاهرة الكلية مباحث الأموال العامة قطاع الأمن العام مديرية أمن القاهرة

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