الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

ضحايا مستريحة الزاوية الحمراء: 5 مليون جنيه ومش هنتنازل

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أجرت نيابة شمال القاهرة الكلية مواجهة قانونية بين ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين بدعوى استثمارها في التجارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والضحايا. 

وتعرف الضحايا على المتهمة واتهموها بسرقة أموالهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه.

وطالب المتهمون بأموالهم ورفضوا التصالح أو التنازل.


البداية عندما تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من ضبط ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية

كشفت التحريات أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بقدرتها على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة مثل استيراد الملابس من الخارج، وتجارة المواشي، وعدد من المشروعات التجارية الأخرى.

وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات رسمية ضد المتهمة، بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة  وكشفت  الأجهزة الأمنية جهودها وتم ضبطتها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بهدف الوصول إلى الثراء الفاحش  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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