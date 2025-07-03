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حوادث

7 يوليو موعد محاكمة عصابة النصب على المواطنين في السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

حددت محكمة جنايات القاهرة 7 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة والسرقة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام. 

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين، لحيازتهم طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وسلاح ناري، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب 5 وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" كما   أنه بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.


سلمت النيابة العامة المسروقات للضحايا وتبين أنها عبارة عن هواتف محمولة ماركة آيفون وأجهزة لاب توب ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وبسؤال المتهمين عن باقي المبلغ المالي أقروا بأنهم أنفقوه على متطلباتهم الشخصية وشراء الحشيش وجلسات المزاج.
 

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة ا

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