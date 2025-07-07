هددوا الشركات التركية بكتابة تقارير ضدهم، لحظة تلقي مسئولين بالضرائب رشاوى مالية ضخمة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يكشف لحظة حصول مسئول بالضرائب على رشوة من الأموال، مقابل عدم كتابة تقرير سلبي في الشركات، حيث استغل موظف الضرائب مركزه لممارسة الضغط على الشركات، وتهديدهم بكتابة تقارير سلبية إذا لم يحصل على أموال من شركاتهم شهريًا.

لحظة تلقي مسئولين بالضرائب التركية لرشاوي ضخمة

ويظهر مقطع الفيديو تلقى مسئول بمصلحة الضرائب في بيليك دوزو، أحد ضواحي إسطنبول بتركيا، لرشوة عبارة عن أموال من إحدى الشركات، حتي لا يقوم بكتابة تقرير سلبي عن الشركة، حيث استغل الموظف مركزه لممارسة الضغط على الشركات بتهديدهم، أنه سيكتب تقارير سلبية عن شركتهم، إن لم يستلم منهم أموالا بشكل شهري، وتم القبض على المسئول و16 شخصا آخرين قاموا بنفس الفعل.

لحظة تلقى مسئول بالضرائب التركية للرشاوي، فيتو

وبثت قناة (TRT Haber)، القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، مقطع فيديو للحظة تلقى مسئول بمصلحة الضرائب في إسطنبول للرشوة، وتم التقاط مقاطع سجلت لحظة تلقى المسئولين الحكوميين للرشاوي، بما في ذلك مفتشي الضرائب، وأظهرت المقاطع لحظة أخذ المسئولين للرشاوى، وتم القبض على 16 مشتبهًا بهم تبين أنهم ضغطوا على الشركات من خلال التهديد بالعقاب والمطالبة بالمال.

القبض على 16 موظفا بالضرائب لتلقيهم رشاوي

وتم بث عملية رشوة في ضاحية بيليك دوزو في إسطنبول، حيث تم تصوير لحظات تلقي موظفين عموميين، بما في ذلك مفتشي الضرائب، لرشاوى في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول، وتم القبض على 16 مشتبهًا بهم تبين أنهم ضغطوا على الشركات من خلال التهديد بالعقوبات والمطالبة بالمال.

Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonu.



Aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu kamu görevlilerinin rüşvet alırken kaydedilen anları kameraya yansıdı. Şirketleri ceza tehdidiyle baskı altına alıp para talep ettikleri tespit edilen 16 şüpheli tutuklandı.https://t.co/XWrRAK6OSz pic.twitter.com/XsjBxiALK5 — TRT HABER (@trthaber) July 5, 2025



ويقوم مكتب المدعي العام الرئيسي في بويوك تشكمجة بأسطنبول وجهات أخرى بالتحقيق حاليًا في القضية الكبرى في الضرائب، والتي تورط فيها نحو 16 مسئولًا حكوميًا، بما في ذلك مفتشين ضرائب، بتهمة جرائم "تأسيس منظمة لارتكاب جريمة، والانتماء إلى منظمة قائمة"، و"الاحتيال باستخدام المؤسسات والمنظمات العامة كأداة"، و"الاحتيال بالقول إن شخصا ينتمي إلى هذه المؤسسات والمنظمات"، و"إرسال بيانات موجودة في نظام معلومات إلى موقع آخر"، و"أخذ أو إعطاء رشاوى".

ومن خلال التحقيقات، تم ضبط تسجيلات كاميرات للمراقبة الأمنية للحظات التي تلقى فيها المشتبه بهم للرشوة، وفي اللقطات المضمنة في الملف، يظهر الشخصين اللذين كانا يفحصان وثائق على طاولة وهو يعطي للآخر الأموال كرشوة.

اعتقال 17 مشتبها بهم ومصادرة أسلحة ودولارات

وفي صورة أخرى، يظهر نفس الشخص وهو يعطي الأموال للأشخاص الذين يأتون إليه، وفي المقاطع التي التقطت في تواريخ مختلف، يظهر شخص يدخل الغرفة وهو يحاول سرًا حساب الأموال التي يخرجها من جيبه.

لحظة تلقي رشاوى مالية من الضرائب، فيتو

وتم القبض على 16 من أصل 18 مشتبها بهم، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي في بويوك تشكمجة في إسطنبول، وباشرت إدارة مكافحة الجريمة تحقيقًا في الجرائم، حيث تبين أن بعض الموظفين العموميين، ومنهم مفتشو الضرائب في بيليك دوزو، اتصلوا بدافعي الضرائب للحصول على التقارير التي سيعدونها، وضغطوا عليهم بالتهديد بالغرامات، وطالبوا بمبالغ كبيرة من المال، وأنهم فعلوا ذلك بطريقة منظمة ومخطط لها.

وتبين أن المتهمين اتصلوا بمسؤولي الشركة من خلال وسطاء، وهددوا الشركة وضغطوا عليها لإغلاقها بزعم إمكانية إعداد تقرير سلبي عنها، وأن العديد من مسؤولي الشركة وقعوا ضحايا بهذه الطريقة.

وأسفرت عملية المداهمة من قبل الشرطة التركية عن اعتقال 17 مشتبها بهم في إسطنبول ومشتبه به واحد في بورصة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة وحوالي 3500 قطعة سلاح ودولارات.

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