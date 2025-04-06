رشاوي مقابل تسهيل مستخلصات وإسناد أعمال، ننشر نص تحريات رشوة "مياه الدلتا"

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في قضية اتهام موظفين سابقين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين في الدلتا بطلب رشوة مالية، عن مفاجآت كثيرة.

وجاء في التحريات أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي لهم فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.



وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفين بشركة المياغ بمحافظتين بالدلتا بالسجن المشدد 10 و7 سنوات لاتهامهما بتلقي رشوة وتغريمهما 22 مليون جنيه.

كانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزله من الوظيفة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.

كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة للمقاولات بالسجن 15 سنة غيابيا وغرامة 5 ملايين جنيه.

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