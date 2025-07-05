السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة لكشف هوية العثور على جثة فتاة داخل جوال بأبو النمرس

تحقيق
تحقيق

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور علي جثة فتاة داخل جوال في أبو النمرس، للوقوف علي ملابسات الحادث وتحديد هوية الجاني. 

 

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

وكلفت بفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية الفتاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، لكشف غموض الجريمة، وتحديد هوية الجاني.

 

العثور على جثة في أبو النمرس


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة داخل جوال.


تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي أصدرت قراراتها السابقة. 

 

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