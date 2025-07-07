تحقيقات النيابة: تآكل الأسلاك الكهربائية وراء حريق شقة في المرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات بمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن الأسلاك الكهربائية السبب، نظرا لردائتها وقدمها وتآكلها وعدم صيانتها فخرج منها ماسا كهربائيا وهو الذي تسبب في اشتعال النيران.

حريق شقة بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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