مصرع طفل في حريق شقة بدار السلام (صور)

لقي طفل مصرعه في حريق نشب داخل شقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني في منطقة دار السلام.

جانب من الحريق

ودفعت إدارة الإسعاف بسيارتين، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين للسيطرة على الحريق وإخراج جثة الطفل.

وكان بلاغ ورد من الأهالي لقسم شرطة دار السلام بنشوب حريق بشقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني ومصرع طفل ومحاولة إخراج باقي أسرته، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة دار السلام لموقع الحادث.

وبالفحص تبين أن حريقا ضخما التهم محتويات شقة بالكامل مما أدى لتفحهما ووفاة طفل مختنقًا داخل الشقة.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى مبرة المعادي وذلك بعد معاينة النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.