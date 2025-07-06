الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

مصرع طفل في حريق شقة بدار السلام (صور)

جانب من حريق الشقة
جانب من حريق الشقة بدار السلام، فيتو

لقي طفل مصرعه في حريق نشب داخل شقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني في منطقة دار السلام. 

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

ودفعت إدارة الإسعاف بسيارتين، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين للسيطرة على الحريق وإخراج جثة الطفل. 

وكان بلاغ ورد من الأهالي لقسم شرطة دار السلام بنشوب حريق بشقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني ومصرع طفل ومحاولة إخراج باقي أسرته، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة دار السلام لموقع الحادث. 

وبالفحص تبين أن حريقا ضخما التهم محتويات شقة بالكامل مما أدى لتفحهما ووفاة طفل مختنقًا داخل الشقة.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى مبرة المعادي وذلك بعد معاينة النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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الحماية المدنية التحقيقات النيابة العامة بالمعادي قسم شرطة دار السلام منطقة دار السلام نشوب حريق بشقة نيابة العامة

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