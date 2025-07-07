موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. القاهرة تسجل 40 درجة مئوية والصعيد يتجاوز الأربعينات.. تحذير للمصطافين بسواحل البحر الأحمر.. وزيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة في الظل 4 درجات مئوية

تصل الموجة شديدة الحرارة إلى ذروتها، اليوم الإثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة المسجلة في الظل بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.



ويكون هناك نشاط للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.



تحذير للمصطافين على شواطئ البحر الأحمر من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وتصل سرعة الرياح على 40: 60 كم في الساعة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وكانت الشبورة الصباحية قد بدأت في الرابعة فجرا واستمرت حتى الثامنة صباحا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الشبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والقاهرة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 40

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 44

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى في درجات الحرارة.

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