بحماية الدبابات والجرافات، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في كفر كلا جنوبي لبنان

لبنان، أفادت مصادر وشهود عيان في لبنان، فجر اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ عملية توغل في بلدة "كفر كلا" في جنوبي لبنان.

وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بعمق 300 متر في بلدة "كفر كلا" في جنوبي البلاد.

تقدم آليات تابعة للعدو الاسرائيلي الى داخل بلدة كفركلا بعمق حوالي 300 متر وحسب المعلومات أن هذه الآليات تقوم بأعمال جرف في البلدة



و وصلت الى الطريق الرئيسي في محيط منطقة "بوابة فاطمة" وتعمل على تجريف المكان وشق طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني#جنوب_لبنان July 6, 2025

وذكرت مصادر لبنانية أن القوة الإسرائيلية المتوغلة في "كفر كلا" تضم جرافات عبرت الحدود اللبنانية بحماية دبابات من طراز "ميركافا".

وبحسب الأهالي والناشطين، فإن الجرافات الإسرائيلية المتوغلة برفقة الآليات العسكرية تنفذ عمليات تجريف واسعة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت مصادر لبنانية أن القوة الإسرائيلية تنفذ عمليات تمشيط في المنطقة بالأسلحة الرشاشة خلال التوغل في "كفر كلا" و"سهل مرجعيون".

ووصلت القوة الإسرائيلية، وفق الشهود، إلى الطريق الرئيس في محيط منطقة "بوابة فاطمة" وبدأت في شق طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني.

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