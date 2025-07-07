منتخب الناشئين 2008 يخوض وديتين أمام تونس في أكتوبر استعدادا لكأس العالم

منتخب الناشئين، أنهى مسئولو اتحاد الكرة إتفاقهم مع نظراءهم في الاتحاد التونسي لكرة القدم، من أجل إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره المنتخب التونسي، على الأراضي التونسية في شهر أكتوبر المقبل، ضمن إستعدادات المنتخبين الشقيقين لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تقام في قطر خلال في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبا، لأول مرة في تاريخ مونديال الناشئين.

منتخب الناشئين يبدأ استعداداته لطأس العالم

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

منتخب تونس تحت 17 سنة، فيتو

الكأس يطلب 10 مباريات ودية

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت فيتو، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات أوروبية وعربية وآسيوية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أمريكا الجنوبية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي.

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

أجريت الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلًّا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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