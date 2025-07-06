الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء لبنان: لا استقرار في الدولة دون استكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح

نواف سلام رئيس الوزراء
نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، فيتو

قال نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه.

وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه بدون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان.

كما أكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وقال: “هناك تقصير منذ اتفاق الطائف في معالجة هذه المسألة”.

 وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان بشكل دائري ومتواصل هذا الصباح. 

ويأتي تحليق المسيرات الإسرائيلية اليوم فوق جنوب لبنان بعد ما شهدته مناطق في جنوب لبنان من تحليق مكثف وتنفيذ 4 غارات من مسيّرات إسرائيلية كانت تهدف لاغتيال 4 عناصر من "حزب الله" اللبناني.  

وبعدها أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تصفية أحد عناصر "قوات الرضوان" التابعة للحزب اللبناني بمنطقة عيناتا في جنوب لبنان.

وبذلك، تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار نهاية العام الماضي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل إلى بلدات ومناطق عديدة في الجنوب اللبناني والقصف بمختلف أنواع الأسلحة. 

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