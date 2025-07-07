استعدادا للمونديال، ثلاثة منتخبات تطلب مواجهة منتخب الشباب وديا

منتخب الشباب، تلقى اتحاد الكرة المصري ثلاثة عروض لخوض مواجهات ودية أمام منتخب الشباب تحت 20 سنة، استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين

وجاءت العروض الثلاث من منتخبات المكسيك وإسبانيا وكولومبيا، التي أبدت رغبتها في مواجهة منتخب مصر دون 20 عاما، خلال الفترة التي ستسبق انطلاق بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

إحالة العروض الثلاث للجهاز الفني

بدوره، قام مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري بإحالة العروض الثلاثة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أسامة نبيه لدراستها جيدا، قبل الرد عليها.

دورة ودية دولية بالقاهرة لمنتخبات الشباب

من جهته، كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك دورة ودية دولية ستنظمها مصر بمشاركة عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، ستقام في شهر أغسطس المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل الخاصة بها الاسبوع المقبل بعد الموافقة عليها واعتمادها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

وأحضر الجهاز الفني لمنتخب الشباب سيديهات لأخر مباريات المنتخبات الثلاث في التصفيات المؤهلة لمونديال الشباب، وبدأ أسامة نبيه في دراستها جيدا للوقوف على مواطن القوة والضعف في المنتخبات الثلاث

وأبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة أو مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ، المقرر انطلاق فعالياتها في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

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