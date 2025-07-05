بعد وفاة قائد قطار البحيرة.. الإجراءات المتبعة حال موت سائق القطار أثناء الرحلة.. وهذه حالات إلغاء رخصة سائقي القطارات.. ومفاجأة عن إخفاء بعض السائقين لأمراضهم.. وإجراء احترازي جديد للنقل

فتحت واقعة وفاة قائد قطار البحيرة أثناء توقفه في محطة التحرير بمركز بدر، بابا واسعا من الجدل حول كيفية تأمين القطار والركاب من مخاطر الوفاة الفجائية التي تحدث، وضرورة أن يكون مساعد قائد القطار على درجة كبيرة من اليقظة والاحترافية وما جدوى الكشف الدوري على السائقين ومدى أهميته وهل هناك تلاعب في هذه الكشوفات أو إمكانية لإخفاء سائقي القطارات بعض الأمراض عن قومسيون الكشف الطبي الدوري للسكك الحديدية.

وفي هذا الإطار، قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن بعض السائقين بالسكك الحديد يلجأون بالفعل لمحاولة إظهار أنفسهم في أفضل حال، ويعملون على إخفاء بعض الأمراض التي يعانون منها، وخاصة القلبية على قمسيون الكشف الطبي الدوري للسكك الحديدية

وأضاف المصدر أن بعض قائدي القطارات يلجأون لهذه الحيلة لعدد من الأسباب منها:

في حالة اكتشاف مرض السائق يعفى من قيادة القطارات، وبالتالي يفقد مبالغ كبيرة من إجمالي الراتب في حال تم إحالته إلى أعمال إدارية.

ثانيا، يفقد قائد القطار الحافز الذي يحصل عليه على كل كيلو متر يقطعه، ويقتصر راتبه على الحوافز والراتب العادي.

4 حالات تلغي الرخصة وتحيل السائق للعمل الإداري

بعد حادث الوفاة التي تعرض لها قائد قطار بمنطقة بدر بالبحيرة واكتشاف أحد الركاب بمحض الصدفة وفاته بعد وقوفه بالمحطة فترة طويلة ما أثار الشكوك لدي الراكب الذي ذهب اليه في كابينة القطار فوجده قد فارق الحياة، وأكد على ذلك أحد الاطباء الذي كان متواجدا بالقطار.



وكشف مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديد، عن الحالات التي تلغي ترخيص قائد القطار وتحوله من قائد قطار إلى عمل إداري، وهي كما يلي:

حدوث تغير فى قياسات قدرة النظر تؤثر على سلامة التشغيل.

إصابة قائد القطار بأمراض قلبية أو صدرية تهدد سلامته.

إصابة قائد القطار بمرض السكر.

تعاطي السائق مواد مخدرة أو مهدئة تؤثر على التشغيل.

وأوضح المصدر أن جميع قائدي القطارات يخضعون للكشف الطبي الدوري لمواجهة مثل هذه الحالات.

الإجراءات المتبعة حال وفاة قائد قطار أثناء الرحلة

وأوضح مصدر بالسكك الحديدية أن القطارات كافة بها وسائل أمان مختلفة أبرزها ما يسمى بـ"قدم الميت" وقال: “قدم الميت هذه أشبه بحساس تحت قدم قائد القطار فى حالة استشعار الجهاز بعدم وجود ردة فعل للسائق لفترة قصيرة يقوم هذا الجهاز بتنبيه الجرار وإيقاف الرحلة وإرسال إشارة لأقرب برج مراقبة”.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديدية على زيادة معدلات الأمان داخل القطارات وذلك لرفع مستوى الخدمة والتأكد من سلامة سير القطارات.

تركيب كاميرات مراقبة داخل إحدى الجرارات الأمريكية الجديدة

على صعيد آخر، تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية لتركيب عدد من كاميرات المراقبة بخلاف وسائل الأمان الأخرى وذلك داخل كابينة القيادة لمراقبة ردود الأفعال وسرعة الاستجابة للتعليمات.

ويوجد على متن القطار بخلاف الكاميرات عدد من وسائل الأمان في مقدمتها قدم الميت والتي تتيح للقطار التوقف حال عدم قدرة السائق على إيقاف القطار بالإضافة الـ جهاز التحكم atc ووسائل الأمان الأخرى داخل القطارات.

وكشف مصدر بالسكك الحديدية أن الهيئة انتهت من تركيب كاميرات مراقبة داخل إحدى الجرارات الأمريكية الجديدة ضمن خطة الهيئة لتعميم منظومة كاميرات المراقبة داخل كافة جرارات السكك الحديدية الجديدة ومن المقرر الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة كمرحلة تجريبية داخل جرار رقم 2581 من طراز GE إحدى الجرارات الأمريكية والتي وصلت حديثًا إلى مصر العام الماضي.

وفاة قائد قطار

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت بلاغا من النجدة بوفاة سائق قطار خلال توقفه بمحطة القطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تعرض سائق القطار لإغماء وتوقف القطار ولم يتحرك تم تدخل الركاب ووجد السائق متوفيا، وتم تأكيد الوفاة من قبل طبيب كان بين الركاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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