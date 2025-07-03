الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البلطي بـ80 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الخميس بمحافظة البحيرة (فيديو وصور)

اسعار الأسماك بالبحيرة،
اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت الأسعار ارتفاع في بعض الأنواع واستقرار في الأخر.

اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
أسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو

 

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وايضًا السردين وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.


 

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.    

 

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة


 وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي  من 75 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 100 إلى 120 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 350 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 180 جنيها.


 

اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
أسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
اسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
أسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو

وسجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيها وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة  كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الأسماك الاسماك البحيرة الأسواق محافظة البحيرة أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

مواد متعلقة

إصابة 5 طلاب بحالات إغماء وإعياء بامتحان الكيمياء في البحيرة

حالة الطقس اليوم الخميس 3-7 - 2025 بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالصف الأول الثانوي العام

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

أحمد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

بعد انفراد فيتو، وزير البترول يفتح تحقيقًا عاجلًا في فضيحة اختلاس التعاون

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

أبرزها استشهاد الإمام الحسين، أحداث وقعت في يوم عاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية