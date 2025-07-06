الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بشبين القناطر

جولة رئيس مياة القليوبية،فيتو
جولة رئيس مياة القليوبية،فيتو

أجرى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بمركز شبين القناطر.

تعليم القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

محافظ القليوبية يتفقد شارع أحمد عرابي ويوجه برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بشبين القناطر ويوجه بسرعة التشغيل وفتح الاشتراكات للمواطنين.

وجاءت الجولة عقب زيارة وزير الإسكان الأخيرة للمحافظة، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة تسلّم وتشغيل المشروعات المنفذة دون تأخير، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، فيما أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية الالتزام الفوري بالتشغيل الفعلي لخمس محطات رئيسية تشمل: كفر الصهبي، الشيخة سالمة الفرعية، كفر الشيخة سالمة، الزهويين، والكوم الأحمر، مع استكمال باقي المشروعات تباعًا.

وتفقد المهندس مصطفى مجاهد خلال جولته عددًا من المحطات الجاري الانتهاء منها، ومنها محطة رفع كفر الصهبي الرئيسية، ومحطة الشيخة سالمة الفرعية، ومحطة كفر الشيخة سالمة، إضافة إلى محطتي الزهويين والكوم الأحمر.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة توفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة داخل المحطات لضمان التشغيل الآمن والمستدام، مؤكدًا أن بناء الكوادر البشرية يعد أحد المحاور الأساسية في المرحلة الحالية لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة.

ووجّه مجاهد بسرعة فتح ملفات واشتراكات الصرف الصحي للمواطنين في المناطق التي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها، مشيرًا إلى الدفع بسيارات خدمة العملاء المتنقلة لتسهيل إجراءات الاشتراك، تيسيرًا على المواطنين وتسريعًا في تقديم الخدمة.

وأكد أن الشركة تتابع الأعمال ميدانيًا بشكل يومي، وتعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة القليوبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القاب المهندس ممدوح رسلان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب

مواد متعلقة

تعليم القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

محافظ القليوبية يتفقد شارع أحمد عرابي ويوجه برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

تشييع جثمان لاعب طلائع الجيش ضحية قطار القليوبية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

ننشر نص تعديلات الحكومة لقانون الرياضة

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي لتدعيم صفوف الفريق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

المزيد
الجريدة الرسمية