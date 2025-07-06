أجرى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بمركز شبين القناطر.

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بشبين القناطر ويوجه بسرعة التشغيل وفتح الاشتراكات للمواطنين.

وجاءت الجولة عقب زيارة وزير الإسكان الأخيرة للمحافظة، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة تسلّم وتشغيل المشروعات المنفذة دون تأخير، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، فيما أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية الالتزام الفوري بالتشغيل الفعلي لخمس محطات رئيسية تشمل: كفر الصهبي، الشيخة سالمة الفرعية، كفر الشيخة سالمة، الزهويين، والكوم الأحمر، مع استكمال باقي المشروعات تباعًا.

وتفقد المهندس مصطفى مجاهد خلال جولته عددًا من المحطات الجاري الانتهاء منها، ومنها محطة رفع كفر الصهبي الرئيسية، ومحطة الشيخة سالمة الفرعية، ومحطة كفر الشيخة سالمة، إضافة إلى محطتي الزهويين والكوم الأحمر.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة توفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة داخل المحطات لضمان التشغيل الآمن والمستدام، مؤكدًا أن بناء الكوادر البشرية يعد أحد المحاور الأساسية في المرحلة الحالية لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة.

ووجّه مجاهد بسرعة فتح ملفات واشتراكات الصرف الصحي للمواطنين في المناطق التي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها، مشيرًا إلى الدفع بسيارات خدمة العملاء المتنقلة لتسهيل إجراءات الاشتراك، تيسيرًا على المواطنين وتسريعًا في تقديم الخدمة.

وأكد أن الشركة تتابع الأعمال ميدانيًا بشكل يومي، وتعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة القليوبية

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