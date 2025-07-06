قناة عبرية: محاولة لتحقيق اختراق في محادثات صفقة الأسرى خلال 24 ساعة

أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع، بوجود تحركات جديدة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف صفقة الأسرى خلال الـ24 ساعة القادمة، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة.

محادثات متسارعة خلف الكواليس بشأن صفقة إسرائيل مع حماس



وقال المصدر للقناة:"هناك محاولة جادة لتحقيق اختراق في محادثات الأسرى بين دولة الاحتلال وحماس، وقد تحمل الساعات المقبلة تطورات مفصلية".

الجهات المشاركة في الوساطة بشأن صفقة غزة



وتشير التقديرات إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة تضطلع بدور حاسم في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، وسط تبادل مقترحات وتعديلات على بنود الصفقة المحتملة.

ضغط متزايد على نتنياهو



تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا من عائلات الأسرى، للمضي قدمًا في صفقة تؤدي إلى استعادة الأسرى المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار أو ترتيب تبادل.

رغم التفاؤل الحذر، حذر المصدر من أن النجاح مرهون بتنازلات متبادلة، وأن فرص التوصل لاتفاق نهائي لا تزال قائمة لكنها غير مؤكدة.

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