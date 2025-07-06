الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري يزعم: نتنياهو يرغب في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال الجلسات المغلقة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله في جلسات مغلقة إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدًا أنه واثق من إمكانية تحقيق ذلك، في إشارة واضحة إلى جهود التهدئة أو صفقة محتملة بشأن غزة.

نتنياهو: أرغب في اتفاق وأراه ممكنًا

وقال نتنياهو خلال محادثات مغلقة:"أرغب في التوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من أن ذلك ممكن"-وهو ما يعكس تحولًا في لهجته بعد شهور من التصعيد العسكري.

 

تحركات خلف الكواليس نحو تسوية بشأن غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية مكثفة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لدفع الأطراف نحو وقف لإطلاق النار يشمل صفقة تبادل أسرى، وإطارًا لما يسمى "اليوم التالي" في غزة.

 

تناقض مع تصريحات نتنياهو العلنية

ورغم تمسك نتنياهو علنًا بمواصلة العمليات حتى "تحقيق النصر الكامل"، إلا أن تصريحاته المغلقة قد تشير إلى انفتاح على تسوية سياسية أو إنسانية مشروطة.

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نتنياهو غزة رئيس وزراء الاحتلال مصر والولايات المتحدة صفقة تبادل أسرى

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