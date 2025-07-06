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المؤبد لعامل وعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل وعاطل، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم م إ م ع" 24 سنة - عامل، و"مصطفي ز ع ع" 22 سنة عاطل، في الجناية رقم 2112 لسنة 2028 قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 405 لسنة 2025 كلى جنوب بنها لأنهما حازا جوهرًا مخدرًا (indazole carboxamides) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز بغير ترخيص بواسطة المتهم الأول سلاحًا ابيض (مطواه - قرن غزال)، وأن المتهم الثاني أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه - قرن غزال) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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