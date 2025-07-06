لليوم الثاني، محكمة شرق الإسكندرية تستقبل طلبات الترشح بانتخابات الشيوخ

توافد العشرات من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد، بمحافظة الإسكندرية إلى مقر لجنة تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شرق الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، والذي يستمر حتى يوم الخميس، 10 يوليو.

وتستقبل محكمة شرق الإسكندرية (مجمع المحاكم) الراغبين في الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من الخامسة وحتي الثانية ظهرًا.

وحدد قانون رقم 84 لسنة 2025 أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ومن ضمن التقسيمات الجديدة هى دوائر محافظة الإسكندرية

وتضم الدائرة الأولى ومقرها قسم المنتزه أول عدد المقاعد فيها 4 مقاعد وتشمل أول وثانى وثالث قسم شرطة المنتزه، بينما الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل وتضم أول وثانى الرمل عدد المقاعد فيها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة تضم قسم شرطة سيدى جابر عدد المقاعد 2 فقط وتشمل سيدى جابر، العطارين باب شرقى، الجمرك، المنشية.

كما تضم الدائرة الرابعة قسم شرطة محرم بك وتضم محرم بك كرموز مينا البصل واللبان وبها 4 مقاعد، بينما الدائرة الخامسة مقرها قسم شرطة الدخيلة وبها 4 مقاعد وتشمل الدخيلة أول وثانى العامرية وبرج العرب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

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