الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام: استهدفنا مغتصبي نيريم والعين الثالثة بصواريخ "رجوم"

صواريخ القسام، فيتو
صواريخ القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن استهداف مواقع ومغتصبات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، مؤكدة استخدام صواريخ “رجوم” في القصف.

 

ضربات على نيريم والعين الثالثة 

وقال القسام:"استهدفنا مغتصبي نيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية من طراز رجوم، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد شعبنا.

 

صواريخ رجوم تدخل الميدان مجددًا

تعد صواريح “رجوم” من الأسلحة محلية الصنع قصيرة المدى، وتستخدم غالبا لضرب المواقع العسكرية والمستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة.

 

رسالة نارية من القسام

العملية تأتي في ظل تصاعد المعارك البرية والجوية في غزة، وتأكيد المقاومة على استمرار الرد ما دام الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين.

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