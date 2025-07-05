كتائب القسام تنفذ كمينا محكما ضد قوات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كمينا نوعيا استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس، وأسفر عن استهداف مباشر لعدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

تفاصيل كمين القسام ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

تسلل عناصر المقاومة الي محيط القوات المتقدمة داخل المنطقة الشرقية لـ خان يونس، وتم تفجير عبوات ناسفة محكمة، أعقبها اشتباك مسلح مباشر مع القوات المستهدفة.

أدت العملية الي تعطيل عدد من الاليات وانسحاب المقاومين الفلسطينيين دون إصابات.

أثر عملية المقاومة الفلسطينية

تشير مصادر المقاومة إلي أن العملية أسفرت عن قتلى وإصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما تلتزم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الصمت الكامل حتى اللحظة.

توقيت حساس لعملية القسام

تأتي هذه العملية في ظل تصعيد عسكري مستمر جنوب قطاع غزة، وتزامنا مع اتصالات دولية مكثفة لوقف إطلاق النار بغزة والتوصل الي صفقة تبادل أسرى، ما يضفي على العملية أبعادًا سياسية وعسكرية بالغة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.