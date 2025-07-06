الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وانقلاب مركبتين بترعة في قنا

مصرع شخص وإصابة 3
مصرع شخص وإصابة 3 في حادث

شهدت قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، اليوم الأحد، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل، ما أدى إلى انقلاب المركبتين داخل ترعة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

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تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، بمدخل قرية الجبلاو، وانقلابهما داخل ترعة مجاورة للطريق.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع شخص في الحادث، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

اتخاذ الإجراءات القانونية
تم انتشال الجثة والمصابين من موقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث وملابساته.

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