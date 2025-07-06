خريطة التحويلات المرورية بالطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة

قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إجراء تحويلات مرورية بالطريق الدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالطريق



تحويلات مرورية بالطريق الدائرى الأقليمى



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى وما تقرربشأن غلق الطريق فى الإتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوى وحتى تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس الصحراوى بدءً من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق.

تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالطريق

وستكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالى:القادم من طريق إسكندرية الصحراوى يسلك مطالع الطريق الإقليمى فى إتجاه الواحات، ويستمر فى السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة، ثم يسلك الطريق الأوسطى فى إتجاه القطامية حتى طريق السويس، أو الإستكمال فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ثم يسلك مطلع طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطى، والإستكمال حتى طريق السويس، والقادم من مناطق الإسكندرية ويريد الدخول لوسط الدلتا، يسلك الطريق الدولى الساحلى، ومنه لمحافظات الدلتا.

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم.

القادم من الإسكندرية الزراعى يسلك الطريق الإقليمى فى إتجاه الطريق الصحراوى حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطى.

القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطى أو محور العبور.

القادم من الإسماعيلية الصحراوى يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطى.

القادم من الإسماعيلية الزراعى يسلك الطريق الأوسطى.

وتقوم وزارة الداخلية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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