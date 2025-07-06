كواليس لقاء الحسم بين ترامب ونتنياهو: اليوم التالي لوقف الحرب في غزة على الطاولة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في واشنطن، إطارًا متفقًا عليه لما يسمى "اليوم التالي" لانتهاء الحرب على غزة.

وأوضحت: ملف "اليوم التالي لحرب غزة" سيكون الموضوع المحوري في المحادثات بين الجانبين، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لتقديم خطة واضحة لما بعد العمليات العسكرية.

مبادرة أمريكية لإدارة ما بعد حرب غزة

وفي سياق متصل، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن شروط إنهاء الحرب في غزة، في محاولة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والأمنية، وبما يشمل تحديد مستقبل القطاع، ضمان أمن إسرائيل، ووضع تصور لإعادة الإعمار والإدارة المدنية.

ولفت الموقع العبري، إلي أن الاجتماع المرتقب سيتناول مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، ضمانات أمنية لإسرائيل، عودة الأسرى والمحتجزين، إمكانية إشراك أطراف إقليمية في إعادة الإعمار أو الإدارة المؤقتة.

مستقبل غزة لما بعد الحرب

وأكد مسؤول أمريكي لموقع “واللا”: نريد التوصل إلي إطار متفق عليه بشأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب

موقف نتنياهو

وأوضح الموقع العبري: أن بنيامين نتنياهو يعارض حكم حماس في غزة لكنه أيضا يعارض أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

ضغوط على الحكومة الإسرائيلية

التحركات الأمريكية تعكس رغبة في كبح التصعيد العسكري المتواصل، ودفع إسرائيل نحو وضع رؤية واضحة لما بعد العمليات العسكرية، وسط انتقادات دولية متزايدة لاستمرار الحرب دون أفق سياسي.

ترامب يدخل على خط الوساطة:



تأتي هذه التحركات ضمن محاولات ترامب للظهور كصانع سلام محتمل في الشرق الأوسط.

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