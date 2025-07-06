الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار على خفراء في القطامية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقطامية، حبس 3 أشخاص اعتدوا على خفيرين يعملان بإحدى شركات الإنشاءات، باستخدام أسلحة نارية، في موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بالتحفظ علي الأسلحة المضبوطة كأحراز بالقضية.

وكان قسم شرطة القطامية تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شخصين مصابين برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين يعملان كخفراء ومقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وقررا بتعرضهما لاعتداء مسلح من جانب آخرين بسبب خلافات حول تأمين الموقع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، وعُثر بحوزتهم على 3 فرد خرطوش المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات على أعمال الحراسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

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