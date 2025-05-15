نجل محمد رمضان أمام محكمة الطفل بتهمة التعدي على صغير.. اتهامات خطيرة تطال والده ومطالب بضمه للقضية.. ودفاع الفنان يكشف سبب تغيبهما عن الجلسة

بدأت محكمة الطفل بأكتوبر أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي "نيو جيزة"، إثر مشاجرة نشبت بينهما تطورت إلى اعتداء جسدي على المجني عليه.

سبب تغيب الفنان ونجله عن الحضور

وشهدت الجلسة غياب كل من الفنان محمد رمضان ونجله "علي" عن الحضور، وهو ما برره دفاع الفنان، المحامي أحمد الجندي، بأن الطفل تعرض لوعكة صحية مفاجئة فور علمه بموعد الجلسة، مشيرًا إلى أن نجل الفنان أصيب بحالة من التوتر الشديد والحمى ليلة انعقاد المحاكمة، قائلًا: "الطفل لما عرف إن جلسة محاكمته النهاردة الصبح تعب جدًا وجاله سخونة".

الأسرة تطلب تعويض مليون جنيه

من جانبها، تقدمت أسرة الطفل المجني عليه "عمر محمد" بدعوى تطالب فيها بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأذى النفسي الذي لحق بالطفل، وحالة الرعب التي تعرض لها نتيجة واقعة التعدي، بحسب ما ورد في الدعوى المقدمة.

مطالب بضم الفنان محمد رمضان للقضية

وطالب دفاع الطفل ضحية التعدي من نجل الفنان محمد رمضان داخل نادي بالجيزة، بضم الفنان محمد رمضان إلى القضية وتحويلها لقضية جنح، لأنه كان شريكا في التعدي، وذلك بشهادة كل الحضور بأنه كان موجودا وقت ارتكاب نجله الواقعة، وأنه من حرضه على ذلك.

وقائع جديدة واتهامات مباشرة لرمضان

وكشفت الدعوى المقدمة إلى نيابة أكتوبر الكلية تفاصيل مثيرة عن الواقعة، حيث اتهمت الفنان محمد رمضان بالمشاركة في ارتكاب جريمتين على الأقل إلى جانب نجله، وفق ما جاء فيها.

وتشير عريضة الدعوى إلى أن الواقعة بدأت عندما تواصل الفنان محمد رمضان عبر مكالمة فيديو مع نجله "علي"، والذي كان في ذلك الوقت يطارد الطفل المجني عليه وأصدقاءه داخل النادي، ويطلب منهم البقاء أمام الكاميرا ليراهم والده، ما تسبب في حالة هلع لدى الطفل "عمر"، الذي هرب إلى الحمام في محاولة للابتعاد عن الموقف.

وبحسب ما جاء في شهادة الطفل أمام النيابة العامة، فقد طلب الفنان محمد رمضان من نجله احتجاز "عمر" داخل الحمام، وهو ما قام به الأخير بوضع كرسي ومقشة أمام الباب لمنعه من الخروج، حتى تدخل طفل آخر وساعد المجني عليه على الفرار بفتح الباب له.

الضرب أمام الجمهور وتواطؤ الأب

كما تضمنت الدعوى تفاصيل الجريمة الثانية، وهي ضرب المجني عليه بدون استخدام آلة، حيث أفاد الطفل وشهود الواقعة أن الفنان محمد رمضان قام بإمساك "عمر" بنفسه، ليفسح المجال لنجله علي لصفعه على وجهه، وذلك أمام عدد كبير من رواد النادي.

بلاغ رسمي وتحقيقات النيابة

كانت بداية الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، حول بلاغ تقدم به العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، بناء على شكوى تقدمت بها سيدة ووالدة الطفل المجني عليه "عمر"، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا.

في بلاغها، أكدت الأم أن نجل الفنان محمد رمضان دخل في شجار مع ابنها ثم قام بضربه على وجهه، مما أدى إلى إصابته بكدمة واضحة، مضيفة أن الفنان محمد رمضان كان حاضرا وشاهد الواقعة ولم يتدخل لوقف ابنه أو ردعه عن التصرف.

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