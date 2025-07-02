الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

حجز 3 أشخاص أطلقوا النار على خفراء في القطامية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقطامية،بحجز 3 أشخاص اعتدوا على خفيرين يعملان بإحدى شركات الإنشاءات، باستخدام أسلحة نارية، في موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي الاسلحة المضبوطة كأحرار بالقضية.

وكان قسم شرطة القطامية تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شخصين مصابين برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين يعملان كخفراء ومقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وقررا بتعرضهما لاعتداء مسلح من جانب آخرين بسبب خلافات حول تأمين الموقع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، وعُثر بحوزتهم على 3 فرد خرطوش المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات على أعمال الحراسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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