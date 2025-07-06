اختصارا للطريق، ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه على كوبري جنجرة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية،تضمن سير قائد سيارة نقل عكس الاتجاه أعلى كوبرى جنجرة بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.





رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية يتضمن سير قائد سيارة نقل عكس الاتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.



و بالفحص تمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية.

و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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