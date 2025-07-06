بايرن ميونخ يسعى لضم مهاجم ريال مدريد لتعويض إصابة موسيالا

بدأ بايرن ميونخ الألماني، مفاوضات للتعاقد مع صفقة هجومية، لتعويض غياب جمال موسيالا، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال مشاركته أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويعاني موسيالا من كسر في عظمة الشظية اليسرى نتيجة خلع في الكاحل، ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر على الأقل.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، أحد أبرز أهداف بايرن ميونخ، خاصة بعد إصابة موسيالا، إلا أن المشكلة التي تواجه الفريق البافاري هي ارتفاع سعر اللاعب.

وكشفت التقارير أن بايرن ميونخ مستعد لدفع حوالي 65 مليون يورو لحسم صفقة رودريجو، لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لن يسمح للاعبه بالرحيل بأقل من 100 مليون يورو لبدء المفاوضات.

ويظل وضع رودريجو في ريال مدريد غير واضح، مع تواجده بديلًا خلال مباريات الفريق الماضية في كأس العالم للأندية ومشاركته في الدقيقة 85 كبديل خلال مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد

يذكر أن بايرن ميونخ ودع منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد هزيمة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، أما ريال مدريد حسم التأهل بفوز أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بايرن ميونخ يصدر بيانا حول حالة جمال موسيالا

فيما أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن حجم إصابة نجمه جمال موسيالا، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

بيان بايرن ميونخ بشأن إصابة موسيالا

وجاء بيان بارين ميونيخ عن إصابة موسيالا على النحو التالي:

تعرض جمال موسيالا لإصابة خطيرة خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الولايات المتحدة الأمريكية، واضطر لاستبداله بين الشوطين.

وكشفت فحوصات أطباء بطل ألمانيا أن المهاجم يعاني من كسر في عظمة الشظية نتيجة خلع في الكاحل وسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من أورلاندو إلى ميونيخ صباح الأحد، وسيخضع لعملية جراحية قريبًا.

قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: “هذه الإصابة الخطيرة والغياب الطويل صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعًا.. إنها ضربة موجعة لبايرن ميونخ. الجميع يعلم مدى أهمية جمال في لعبتنا ودوره المحوري في فريقنا”.

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن التأثير الإنساني عليه مرير للغاية؛ جميعنا نشعر به: جمال تعافى للتو من إصابة وسيغيب الآن لفترة طويلة أخرى. سنقدم له كل ما يحتاجه. سندعمه بكل قوة ونكون بجانبه، ونتطلع بالفعل إلى عودته إلى الملاعب."

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