الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

بعد الإصابة المروعة، الكشف عن مدة غياب جمال موسيالا عن بايرن ميونخ

إصابة موسيالا
إصابة موسيالا

أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على بتقديم الدعم الكامل لنجم المنتخب الألماني جمال موسيالا، بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية، خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لكأس العالم للأندية.

مدة غياب موسيالا


وقال إيبرل في تصريحات صحفية:  سنكون بجانبه كعائلة، لندعمه ونرشده في رحلته التي لن تكون سهلة بالتأكيد.


ومن المتوقع أن يغيب موسيالا عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، رغم أن التوقعات قبل العملية الجراحية تبدو متضاربة، كما أن أربطة كاحله تأثرت أيضًا.


وعاد النادي البافاري إلى معسكره الرئيسي في أورلاندو، بعد خروجه من المونديال، وسيستقل طائرة تعيده إلى ألمانيا، ومن المتوقع أن يسافر موسيالا مع بعثة الفريق، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب بايرن ميونيخ بشأن ذلك.

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