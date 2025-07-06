الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعلق على الفوضى والتوترات داخل الجيش

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

صرح رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، بأن "لدينا رئيس أركان واحد فقط، ويجب على جميع الجنود الإصغاء إليه والالتزام بتعليماته"، في رسالة واضحة لتعزيز الانضباط العسكري وسط تصاعد الانتقادات والانقسامات داخل المؤسسة العسكرية لدولة الاحتلال.

 

رسالة دعم للقيادة العسكرية


وأكد هرتسوج دعمه الكامل لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف القيادة العسكرية في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.

 

خلفية التوترات في جيش الاحتلال


تأتي تصريحات هرتسوج وسط تقارير عن خلافات داخل الجيش، وارتفاع أصوات بعض الجنود والضباط احتجاجًا على قرارات القيادة، خاصة في ما يتعلق بسير العمليات في غزة.

الرئيس الإسرائيلي دعا إلى الوحدة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن الالتفاف حول القيادة العسكرية أمر ضروري للحفاظ على تماسك الجيش في مواجهة التحديات.

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