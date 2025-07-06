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خارج الحدود

إعلام عبري: ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين منذ بدء العدوان على غزة لـ 43

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين منذ بدء العدوان علي غزة إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.

 

الجنود الإسرائيليين المنتحرين منذ بدء العدوان علي غزة

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جندي في جيش الاحتلال يدعي دانيال إدري أقدم على الانتحار حرقًا داخل سيارته في غابة بيريا قرب صفد، وذلك بعد معاناة نفسية حادة نتيجة سلسلة من الصدمات المرتبطة بالحرب.

وبحسب التقارير العبرية، فإن إدري تأثر بشدة بمقتل اثنين من أصدقاء طفولته خلال هجوم حفل "نوفا" في 7 أكتوبر، كما عانى من اضطرابات نفسية نتيجة مشاهد مروعة عاشها أثناء مشاركته في العدوان على غزة ولبنان.

 

رفض منح الجندي المنتحر مراسم دفن عسكرية

وأظهرت الرسائل التي تركها الجندي أنه طلب المساعدة أكثر من مرة، لكنه لم يتلقَ الدعم النفسي الكافي، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل مأساوي.

ورغم خدمته في صفوف جيش الاحتلال، رفضت المؤسسة العسكرية منحه مراسم دفن عسكرية، ما أثار غضب أسرته وانتقادات واسعة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

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