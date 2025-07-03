5 تعليمات من هيئة الدواء لمرضى الساركوما خلال رحلة العلاج

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للمرضى المصابين بالساركوما وهو نوع من أنواع السرطان النادر خلال رحلة العلاج.

نصائح للتغلب على الآثار الجانبية للأدوية

أوصت هيئة الدواء المصرية بضرورة التغلب على الآثار الجانبية للأدوية من خلال اتباع عدد من النصائح منها:​

١- التزم بتعليمات الفريق الطبي وتناول الأدوية بدقة حسب إرشادات الطبيب، وعدم التوقف عن العلاج أو تغيير الجرعة بدون استشارة مسبقة.​



٢- اتباع تعليمات الطبيب لتخفيف الألم، سواء الناتج عن المرض أو الجراحة، فمعظم أنواع الألم يمكن التحكم بها بفعالية عند الالتزام بالخطة العلاجية.​



٣- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والسعرات الحرارية، أو استخدم بدائل غذائية سائلة إذا لزم الأمر، لأن ذلك في تعزيز الطاقة والشعور بالتحسن دون إجهاد إضافي.​



٤- المشاركة في جلسات إعادة التأهيل، فإنها قد تكون مفيدة جدا في تحسين القوة الجسدية والنفسية خلال فترة العلاج.​



٥- الحرص على النوم الكافي، وتخصيص وقتًا للقيام بالأشياء التي تحبها، لأن تقليل التوتر يعزز من قدرة الجسم على مقاومة المرض والاستجابة للعلاج.

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ما هو مرض الساركوما؟

وقالت هيئة الدواء إن مرض الساركوما نوع نادر من السرطانات التي تنشأ في العظام أو الأنسجة الرخوة مثل العضلات، الدهون، الأوتار، الأوعية الدموية، الأعصاب، والغشاء المحيط بالمفاصل والعظام.

وعلى الرغم من ندرتها مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، إلا أنها تعد من السرطانات التي تتطلب وعيا خاصا نظرا لقدرتها على النمو في أماكن متعددة من الجسم، وقد تمر بدون أعراض واضحة في بداياتها.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الساركوما تنقسم إلى نوعين رئيسيين: ساركوما العظام وساركوما الأنسجة الرخوة.

أوضحت أن ساركوما العظام تؤثر غالبًا على الأطفال والشباب، وتعد من أكثر سرطانات العظام شيوعا، أما ساركوما الأنسجة الرخوة فهي أكثر تنوعًا، وتشمل أكثر من 50 نوعًا مختلفًا، وتؤثر على الأشخاص من مختلف الأعمار.

أعراض مرض الساركوما

وحذرت هيئة الدواء المصرية من أن أحد أبرز تحديات الساركوما هو أنها قد تنمو بصمت لفترات طويلة، دون أن تثير الانتباه، لكن هناك علامات معينة تستدعي القلق:

ظهور كتلة أو ورم غير طبيعي تحت الجلد، وغالبًا ما تكون غير مؤلمة في البداية.

ألم مستمر في العظام أو البطن، قد يزداد مع الوقت دون سبب واضح.

كسور في العظام بعد إصابات طفيفة، وهو أمر غير معتاد ويشير إلى ضعف داخلي في العظام.

فقدان الوزن غير المبرر، وهو عرض شائع في العديد من أنواع السرطان، ويدل على أن الجسم يواجه تحديا كبيرا.

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